ПСЖ – Барселона – 2:3 – видео голов и обзор матча
Барселона перестреляла ПСЖ в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор встречи ПСЖ – Барселона на "Футбол 24".
Барселона повела в счете под конец первого тайма. Ямал прострелил с правого фланга, Доннарумма не очень удачно сыграл на выходе и мяч отскочил к Рафинье, который расстрелял фактически пустые ворота.
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Старт второго тайма был за ПСЖ. Сначала после прострела и рикошета мяч отлетел к Дембеле, который ударом на силу из пределов штрафной сравнял счет. А уже через 3 минуты Фабиан Руис тонко сыграл под забегание Витиньи, который с ходу пробил под рукой тер Штегена.
Рафинья оформил дубль после шедевральной передачи Педри – бразилец в касание с лету сделал счет 2:2. А победу Барселоне принес Кристенсен, который забил после подачи с углового.