Барселона повела в счете под конец первого тайма. Ямал прострелил с правого фланга, Доннарумма не очень удачно сыграл на выходе и мяч отскочил к Рафинье, который расстрелял фактически пустые ворота.

Барселона победила ПСЖ в эпичной битве с пятью голами – феерический провал Доннаруммы помог каталонцам

Старт второго тайма был за ПСЖ. Сначала после прострела и рикошета мяч отлетел к Дембеле, который ударом на силу из пределов штрафной сравнял счет. А уже через 3 минуты Фабиан Руис тонко сыграл под забегание Витиньи, который с ходу пробил под рукой тер Штегена.

Рафинья оформил дубль после шедевральной передачи Педри – бразилец в касание с лету сделал счет 2:2. А победу Барселоне принес Кристенсен, который забил после подачи с углового.