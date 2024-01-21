Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе поки не ухвалив рішення щодо майбутнього, але вже має можливість вести переговори з іншими клубами.

Контракт 25-річного француза з ПСЖ завершується влітку. Переговорів про продовження немає, хоча й президент клубу продовжує розповідати, що має джентльменську домовленість з Мбаппе. У послугах Кіліана зацікавлений Реал, але після минулого провалу в Мадриді хочуть, щоб цього разу ініціативу на себе взяв гравець.

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За інформацією видання Realmadrid Exclusivo, в Парижі вже почали усвідомлювати, що шансів зберегти Мбаппе вкрай мало. Нассер Аль-Хелаїфі вже доручив дослідити ринок в пошуках гідної заміни. Якщо француз таки піде, ПСЖ спробує підписати вінгера Баварії Лероя Сане.

Зазначається, що талант німця дуже цінує головний тренер ПСЖ Луїс Енріке. Без Мбаппе в атаці фахівець зробив би ставку на тріо Сане - Коло Муані - Усман. Слід зауважити, що у нинішньому сезоні Лерой демонструє чудові результати – 9 голів та 11 асистів. Це другий показник у Баварії (після Харрі Кейна). Якщо не рахувати Мбаппе, то в Парижі немає гравців з такою статистикою.

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