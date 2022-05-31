Накануне президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи встретился с 49-летним специалистом и предложил ему возглавить клуб, утверждает Sport Mediaset .

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Зидану предложили невероятный контракт, который сделал бы его самым высокооплачиваемым тренером в мире с зарплатой в 25 миллионов евро. Сейчас больше всего зарабатывают Диего Симеоне в Атлетико (24 млн) и Хосеп Гвардиола в Манчестер Сити (23 млн).

Однако положительный ответ ПСЖ пока не получил, Зинедин взял время на размышления. Приоритетом бывшего тренера Реала остается сборная Франции, которую он может возглавить после ЧМ-2022.

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