Летом ПСЖ должны покинуть тренер Маурисио Почеттино и спортивный директор Леонардо Араужо. Последнего должен заменить Луис Кампос.

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Как сообщает leParisien , приоритетным вариантом замены нынешнего аргентинского наставника для Кампоса является коуч Спортинга Рубен Аморим. За время работы в Лиссабоне 37-летний специалист уже завоевал 4 трофея, среди которых – чемпионство в прошлом сезоне. Контракт Аморима с "зелено-белыми" рассчитан до 2024 года, в нем есть пункт о выкупе за 30 миллионов евро.

Среди других претендентов на место Маурисио Почеттино называют Конте, Лева, Роберто Мартинеса, Мотту и Лопетеги. ПСЖ в этом сезоне выиграл Кубок лиги и чемпионат Франции, а в ЛЧ вылетел от Реала на стадии 1/8 финала.