ПСЖ готов играть домашние матчи Лиги чемпионов за пределами Франции

Президент французского Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на решения завершить сезон в Лиге 1 и продолжить ограничения массовых мероприятий на территории республики.

"Мы уважаем решение французского правительства. По соглашению с УЕФА мы планируем участвовать в финальных раундах Лиги чемпионов в тех местах и датах, где они будут организованы.

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Если играть во Франции невозможно, мы проведем наши матчи за границей, гарантируя нашим игрокам и всему персоналу лучшие условия безопасности", – цитирует функционера ESPN.

Напомним, что во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп настоял на завершении соревнований в Лигах 1 и 2 из-за карантинных ограничений. Массовые мероприятия на территории республики отменены до сентября. В свою очередь еврокубки УЕФА запланировал на август.

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