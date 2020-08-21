ПСЖ – Бавария: прогноз на финал Лиги чемпионов

ПСЖ и Бавария определят победителя Лиги чемпионов 2019/20. Какой прогноз на матч ПСЖ – Бавария и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч ПСЖ – Бавария состоится в воскресенье, 23 августа, в столице Португалии на Эштадиу да Луж. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию финального поединка Лиги чемпионов 2019/20.

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Авторитетная букмекерская контора William Hill считает Баварию фаворитом противостояния. На победу мюнхенцев в основное время принимают ставки с коэффициентом 2.00. В аналогичный триумф ПСЖ верят чуть меньше – 3.20. На ничью, которая переведет игру в экстра-тайм, ставят 4.20. Победу французов в дополнительное время оценивают в 13.00, а немцев – 11.00. В серии пенальти шансы команд считают равными – по 13.00.

Почти такие же цифры предлагает Bwin. На выигрыш команды Ханса-Дитера Флика в основное время можно поставить с коэффициентом 2.00. Возможный успех подопечных Томаса Тухеля по итогам 90 минут оценивается баллом 3.25. На то, что матч перейдет в экстра-тайм, принимают ставки с коэффициентом 4.10. По мнению букмекера, судьба трофея решится в основное время – коэффициент всего 1.20.

Добавим, что в полуфинале Бавария разгромила Лион со счетом 3:0. Перед тем мюнхенцы прошли Барселону и Челси. ПСЖ в битве за выход в финал победили РБ Лейпциг, а до того преодолел сопротивление Боруссии Д и Аталанты. Напомним, для парижан предстоящий финал Лиги чемпионов будет первым в истории клуба, тогда как немцы 10 раз добирались до решающего поединка главного клубного турнира Европы, выиграв 5 из них.

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