toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ЛИОН - БАВАРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА ДИНАМО КИЕВ

ПСЖ – Бавария: решающий матч Лиги чемпионов обслужит арбитр-дебютант еврокубковых финалов

17:48 - Читати українською
ПСЖ – Бавария: решающий матч Лиги чемпионов обслужит арбитр-дебютант еврокубковых финалов
Даниэле Орсато / Сайт УЕФА

УЕФА объявил бригаду судей, которые будут работать на финальном матче Лиги чемпионов между ПСЖ и Баварией.

 

Главным арбитром назначен 44-летний итальянец Даниэле Орсато, информирует сайт УЕФА. Помощники на линиях – Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.

Севилья – Интер: УЕФА назначил бригаду арбитров на финал Лиги Европы

Для Орсато это будет первый еврокубковый финал в карьере. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов опытный итальянец работал на 5 поединках – четыре на групповой стадии и матч 1/8 финала Реал – Манчестер Сити (1:2). С ПСЖ и Баварией не пересекался.

Напомним, финальная встреча Лиги чемпионов 2019/20 состоится в воскресенье, 23 августа. Стартовый свисток на лиссабонском стадионе да Луж прозвучит в 22:00 по Киеву.

Бавария разгромила Лион и вышла в финал ЛЧ: "ткачи" дарят надежду, неудержимые мюнхенские нападающие и триумф Нойера

blog_ava
Лион подарил Аяксу путевку в групповой этап Лиги чемпионов
10:02
7361
Теги
ПСЖ - Бавария Бавария Бавария ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов Арбитры Даниэле Даниэле Орсато
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
33
мин
Олимпик
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?