ПСЖ – Бавария: решающий матч Лиги чемпионов обслужит арбитр-дебютант еврокубковых финалов

УЕФА объявил бригаду судей, которые будут работать на финальном матче Лиги чемпионов между ПСЖ и Баварией.

Главным арбитром назначен 44-летний итальянец Даниэле Орсато, информирует сайт УЕФА. Помощники на линиях – Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.

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Для Орсато это будет первый еврокубковый финал в карьере. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов опытный итальянец работал на 5 поединках – четыре на групповой стадии и матч 1/8 финала Реал – Манчестер Сити (1:2). С ПСЖ и Баварией не пересекался.

Напомним, финальная встреча Лиги чемпионов 2019/20 состоится в воскресенье, 23 августа. Стартовый свисток на лиссабонском стадионе да Луж прозвучит в 22:00 по Киеву.

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