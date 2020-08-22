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ПСЖ – Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов

07:30 - Читати українською
ПСЖ – Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов
ПСЖ – Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов 23 августа 2020

ПСЖ и Бавария определят победителя Лиги чемпионов 2019/20. Где и когда смотреть онлайн матч ПСЖ – Бавария, подскажет "Футбол 24".

 

Матч ПСЖ – Бавария состоится в воскресенье, 23 августа, в столице Португалии на Эштадиу да Луж. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию финального поединка Лиги чемпионов 2019/20.

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ПСЖ – Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов 2019/20

Решающий поединок Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария можно посмотреть онлайн на сайте Oll.tv. Также игру будет транслировать телеканал "Футбол 1", начиная с 21:45. Перед тем на этом же телеканале в прямом эфире выйдет программа "Ночь Лиги чемпионов" (начало – в 20:45).

Добавим, что в полуфинале Бавария разгромила Лион со счетом 3:0. Перед тем мюнхенцы прошли Барселону и Челси. ПСЖ в битве за выход в финал победили РБ Лейпциг, а до того преодолел сопротивление Боруссии Д и Аталанты. Напомним, для парижан предстоящий финал Лиги чемпионов будет первым в истории клуба, тогда как немцы 10 раз добирались до решающего поединка главного клубного турнира Европы, выиграв 5 из них.

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