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ПСЖ – Баварія: де дивитися фінал Ліги чемпіонів

07:30 - Читать на русском
ПСЖ – Баварія: де дивитися фінал Ліги чемпіонів
ПСЖ – Баварія: де дивитися фінал Ліги чемпіонів 23 серпня 2020

ПСЖ та Баварія визначать переможця Ліги чемпіонів 2019/20. Де і коли дивитися онлайн матч ПСЖ – Баварія, підкаже "Футбол 24".

 

Матч ПСЖ – Баварія відбудеться у неділю, 23 серпня, у столиці Португалії на Ештадіу да Луж. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію фінального поєдинку Ліги чемпіонів 2019/20.

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ПСЖ – Баварія: де дивитися фінал Ліги чемпіонів 2019/20

Вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія можна переглянути онлайн на сайті Oll.tv. Також гру транслюватиме телеканал "Футбол 1", починаючи з 21:45. Перед тим на цьому ж телеканалі в прямому ефірі вийде програма "Ніч Ліги чемпіонів" (початок – о 20:45).

Зауважимо, у півфіналі Баварія розгромила Ліон з рахунком 3:0. Перед тим мюнхенці пройшли Барселону та Челсі. ПСЖ у битві за вихід у фінал переміг РБ Лейпциг, а до того здолав опір Борусії Д та Аталанти. Нагадаємо, для парижан майбутній фінал Ліги чемпіонів буде першим в історії клубу, тоді як німці 10 разів діставалися до вирішального поєдинку головного клубного турніру Європи, вигравши 5 із них.

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