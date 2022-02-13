"Если в этой игре есть фаворит, то это ПСЖ, на мой взгляд. Если у тебя есть Месси, Мбаппе и Неймар, то проиграть матч или двухматчевое противостояние очень сложно, потому что это лучшие игроки в мире.

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Месси делает разницу, верно? Еще у них один из лучших вратарей мира, один из лучших центральных защитников мира, Маркиньос. У них оба вратаря заслуживают играть в старте. Еще есть Кимпембе – игрок сборной… Поэтому я думаю, что если здесь фаворит, то это ПСЖ", – цитирует Тюрама Marca.

Напомним, первый матч между этими соперниками состоится в Париже уже во вторник, 15 февраля. Начало в 22:00.

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