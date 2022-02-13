"Якщо у цій грі є фаворит, то це ПСЖ, на мій погляд. Коли у тебе є Мессі, Мбаппе та Неймар, то програти матч або двоматчеве протистояння дуже-дуже складно, бо це найкращі гравці у світі.

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Мессі робить велику різницю, вірно? Ще у них є один із найкращих воротарів світу, один із найкращих центральних захисників світу, Маркіньйос. У них обидва воротарі заслуговують грати у старті. Ще є Кімпембе – гравець збірної… Тому я думаю, що якщо тут є фаворит, то це ПСЖ", – цитує Тюрама Marca.

Нагадаємо, перший матч між цими суперниками відбудеться у Парижі вже у вівторок, 15 лютого. Початок о 22:00.

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