Тренерский штаб ПСЖ во главе с Маурисио Почеттино надеется получить звездное усиление на 1/8 финала Лиги чемпионов.

В преддверии поединка с Ренном в Лиге 1 парижане на официальном сайте сообщили о кадровой ситуации в команде.

Неймар продолжает свое восстановление и вернулся в общую группу, хотя и частично. Следовательно, теоретические шансы увидеть звездное трио Месси-Неймар-Мбаппе против Реала остаются.

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Серхио Рамос до сих пор вне игры, программа его восстановления будет уточнена в течение 48 часов. Андер Эррера продолжает тренировки на поле и к воскресенью должен вернуться в группу. Александр Летелье и Эдуар Мишу придерживаются ковидного протокола.

Напомним, поединок ПСЖ – Реал состоится через 5 дней. Парижане также завтра, 11 февраля, сыграют с Ренном.