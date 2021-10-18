"Нашим приоритетом является здоровье каждого футболиста. У Неймара есть небольшая проблема, которая, как мы надеемся, продлится всего несколько дней. В конце тренировки он почувствовал мышечный дискомфорт, и, посоветовавшись с медштабом, мы решили не включать его в состав.

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Мауро Икарди не тренировался с нами последние пару дней по личным обстоятельствам. Он в команде, и позже мы примем решение о его выходе на поле. Что касается будущего Мбаппе в ПСЖ, мой ответ не имеет решающего значения. Вы должны спросить об этом его, решение за ним. Месси сияет своим собственным светом. Он делал это в Барселоне, в сборной Аргентины и в ПСЖ. Мы очень довольны, и он тоже. Я не сомневаюсь в том, что он сыграет так, как мы надеемся, и как он сам ожидает.

Нам нужны победы. Мы хотим быть первыми. РБ Лейпциг – очень энергичная и агрессивная команда, которая будет стремиться к максимальному результату. Мы должны играть в свой футбол, одновременно думая об организации обороны, компактности и атаке", – цитирует Почеттино Marca.

Добавим, что поединок между ПСЖ и РБ Лейпциг состоится уже завтра, 19 октября, начало в 22:00. Парижане с 4 очками возглавляют группу A, РБ Лейпциг с 0 пунктов остался последним.

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