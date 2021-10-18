"Нашим пріоритетом є здоров'я кожного футболіста. У Неймара є невелика проблема, яка, як ми сподіваємося, триватиме лише кілька днів. В кінці тренування він відчув м'язовий дискомфорт, і, порадившись з медштабом, ми вирішили не включати його до складу.

ПСЖ втратив трьох зірок на матч проти РБ Лейпциг – серед них Неймар

Мауро Ікарді не тренувався з нами останні пару днів через особисті обставини. Він у команді, і пізніше ми ухвалимо рішення про його вихід на поле. Що стосується майбутнього Мбаппе в ПСЖ, моя відповідь не має вирішального значення. Ви повинні запитати про це його, рішення за ним. Мессі сяє своїм власним світлом. Він робив це в Барселоні, збірній Аргентини і в ПСЖ. Ми дуже задоволені, і він теж. Я не сумніваюся в тому, що він зіграє так, як ми сподіваємося, і як він сам очікує.

Нам потрібні перемоги. Ми хочемо бути першими. РБ Лейпциг – дуже енергійна і агресивна команда, яка буде прагнути до максимального результату. Ми повинні грати в свій футбол, одночасно думаючи про організацію оборони, компактності і атаці", – цитує Почеттіно Marca.

Додамо, що поєдинок між ПСЖ та РБ Лейпциг відбудеться вже завтра, 19 жовтня, початок о 22:00. Парижани з 4 очками очолюють групу A, РБ Лейпциг з 0 пунктів залишився останнім.

Барселона віднайшла ідентичність перед Динамо, Салах – великий, МЮ жахає, а Баварія знущається – огляд вікенду