Домашнюю встречу с РБ Лейпциг традиционно пропустит Серхио Рамос. Также не сыграют Леандро Паредес и Неймар, сообщает официальный сайт ПСЖ.

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Отмечается, что аргентинец получил травму в матче за свою национальную команду и вернется в строй после следующей международной паузы. Неймар также получил повреждение в сборной, но рассчитывает возобновить полноценные занятия уже через несколько дней. По ситуации Рамоса прогнозов нет, испанец пока даже не дебютировал за свой новый клуб.

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ – РБ Лейпциг состоится завтра, 19 октября. Стартовый свисток на Парк де Пренс прозвучит в 22:00. После двух сыгранных матчей парижане делят с Брюгге лидерство в квартете А. Немцы на дне таблицы с двумя поражениями в пассиве.

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