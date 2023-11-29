УЕФА внес изменения в судейские назначения на матчи Лиги чемпионов после инцидента в матче ПСЖ и Ньюкасла (1:1).

Встреча между парижанами и "сороками" запомнилась скандальным эпизодом в добавленное время, когда арбитр назначил спорный пенальти за игру рукой Ливраменто в своей штрафной площадке. Мяч сначала попал в грудь игрока Ньюкасла, а лишь затем в руку. Момент был не правильно оценен рефери матча.

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Игру обслуживала польская бригада судей во главе с Шимоном Марциняком, а за VAR отвечал Томаш Квятковски. УЕФА решил отстранить поляка, который отвечал за видеоповторы.

Квятковски должен был быть частью судейской команды на матче между Реалом Сосьедад и Зальцбургом, но его решили заменить на немца Марка Фритца. Об этом сообщает ESPN.

Обычно европейский орган не комментирует действия арбитров. Однако, похоже, УЕФА все же определял, что бригада во главе с Марциняком допустила ошибку.

Боруссия Д вышла в плей-офф ЛЧ из "группы смерти", одолев Милан, ПСЖ спасся с Ньюкаслом на 90+8 благодаря пенальти.