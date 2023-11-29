УЄФА вніс зміни в суддівські призначення на матчі Ліги чемпіонів після інциденту в матчі ПСЖ та Ньюкасла (1:1).

Зустріч між парижанами та "сороками" запам'яталася скандальним епізодом в доданий час, коли арбітр призначив суперечливий пенальті за гру рукою Лівраменто у своєму штрафному майданчику. М'яч спочатку влучив в груди гравця Ньюкасла, а лише потім в руку. Момент був не правильно оцінений рефері матчу.

"Прогнувся через можливі штрафи": ПСЖ в ЛЧ поставили вигаданий пенальті – знаменитий німецький суддя бачить змову

Гру обслуговувала польська бригада суддів на чолі з Шимоном Марциняком, а за VAR відповідав Томаш Квятковскі. УЄФА вирішив відсторонити поляка, який відповідав за відеоповтори.

Квітковскі мав бути частиною суддівської команди на матчі між Реалом Сосьєдад та Зальцбургом, але його вирішили замінити на німця Марка Фрітца. Про це повідомляє ESPN.

Зазвичай європейський орган не коментує дії арбітрів. Проте, схоже, УЄФА все ж визначав, що бригада на чолі з Марциняком припустилася помилки.

Борусія Д вийшла в плей-офф ЛЧ з "групи смерті", здолавши Мілан, ПСЖ врятувався з Ньюкаслом на 90+8 завдяки пенальті