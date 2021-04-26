Стало відомо, хто обслуговуватиме перший поєдинок 1/2 фіналу найпрестижнішого турніру Європи за участі французького та англійського грандів.

Зустріч ПСЖ та Манчестер Сіті довірили німецькій бригаді арбітрів на чолі з Феліксом Брихом, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Допомагатимуть іменитому рефері його земляки. Марк Борш та Штефан Лупп будуть асистентами. Роль четвертого арбітра виконуватиме Даніель Зіберт, а за VAR відповідатиме Марко Фріц.

До слова, перша частина протистояння ПСЖ та Манчестер Сіті відбудеться 28 квітня у Парижі, стартовий свисток пролунає о 22:00. Матч-відповідь запланований на 4 травня. Іншу півфінальну пару складають Реал та Челсі.

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