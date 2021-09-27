"Это факт, а не мнение, что ПСЖ – это команда, которая строится. Мы будем играть против Манчестер Сити, которым руководит лучший тренер в мире – Пеп Гвардиола. У них есть мечта выиграть Лигу чемпионов. У нас – тоже. Они могут опережать нас в процессе строительства. Но в матче может произойти все что угодно. Это идеальный матч для игроков, чтобы раскрыть свой потенциал.

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Дебютирует ли Джанлуиджи Доннарумма? Я не буду называть команду, у каждого будет свое мнение, но накануне я не буду раскрывать команду. У нас – замечательные вратари, которые адаптируются к требованиям тренерского штаба. Каждый вратарь хочет играть каждый раз, но, как сказал ранее Эррера, мы в ПСЖ, это особый клуб с особыми ситуациями.

Верратти хорошо тренировался последние несколько дней, мы думаем, что он может сыграть. Команда не подтверждена, но возможности есть. Ситуация с Месси похожа на Марко, он хорошо себя чувствует, завтра будет в составе, хотя я еще не знаю, какие игроки выйдут в старте. Вы мне рассказываете о трех игроках из 33, которые у нас есть. Нужно время, чтобы поработать в разных обстоятельствах и связях. Все находятся под давлением по разным причинам. Игроки должны чувствовать себя свободно, чтобы играть правильно.

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Мы говорим о лучшем игроке в мире, но вы должны понимать, что это человек, который хочет адаптироваться к новой команде, новой культуры, новому обществу. Пусть Месси работает и чувствует себя как дома. Он провел в Барселоне 20 лет, был дома, здесь для него все в новинку. Я не сомневаюсь, что мы добьемся успеха.

Игроки спокойны, в команде хорошая атмосфера. ПСЖ – особый клуб, с особыми ситуациями, которые нужно понимать, но группа очень хорошо ладит, она сбалансирована. Мбаппе и Неймар – необычные ребята, конкуренты. Такое может произойти на поле. Я разговаривал с ними, они разговаривали друг с другом, такие вещи случаются. Иногда это создает больше шума, чем должно, и, прежде всего, не демонстрирует суть.

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Не думаю, что матч с Манчестер Сити – это самое серьезное испытание. Каждая игра – это вызов, и это было непросто в начале сезона, пока у нас не было окончательного состава до конца трансферного окна. В Париже есть требования. Мы должны ответить сегодня, а не завтра", – цитирует Почеттино Le Parisien.