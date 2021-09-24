Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма может вернуться на родину.

Ювентус возобновил свой интерес к Джанлуиджи Доннарумме на фоне его проблем в лагере ПСЖ, сообщает AS.

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Летом 22-летний голкипер перебрался в Париж в статусе звездного чемпиона Европы, но за 9 матчей сыграл только в двух поединках. Основным вратарем ПСЖ остается Кейлор Навас, который пользуется поддержкой большинства звезд клуба, среди которых Месси и Неймар.

Руководство Юве интересовалось Доннаруммой, еще до ухода из Милана, но новый тренер туринцев Аллегри предпочел польского кипера Войцеху Щенсны.

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