Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии дел в своей команде перед матчем против ПСЖ в рамках Лиги чемпионов.

"Месси относится к типу игроков, которые сами за себя говорят на поле. То, чего он достиг в своей карьере, уникально. Надеюсь, завтра он сможет сыграть в этом матче.

ПСЖ – Манчестер Сити: известно состояние Месси и Верратти перед топ-матчем Лиги чемпионов

В прошлом сезоне мы встречались с парижанами. Это была фантастическая команда, у нас получилась напряженная игра, но теперь у них есть Месси. ПСЖ – наши серьезные конкуренты. Это новая встреча, групповой этап Лиги чемпионов, все по-другому. Посмотрим, что случится.

Стоунз позже начал сезон. Когда он вернулся после травмы, Ляпорт и Диаш играли хорошо. Затем Джон поехал в сборную, где получил травму. Теперь он снова готов, а Рубен и Эмерик снова играют хорошо. Я знаю, что Джон будет готов. Он прекрасный человек, и он покажет свои качества. Иногда, чтобы что-то вернуть, нужно подождать. Затем каждый раз, когда вы играете, играйте хорошо! Сейчас Рубен и Эмерик играют хорошо", – цитирует Гвардиолу пресс-служба Манчестер Сити.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ – Манчестер Сити состоится завтра, 28 сентября, в Париже. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. "Горожане" начали турнир победой над РБ Лейпциг, а парижане расписали ничью с Брюгге.

Магічний Маліновський дав майстер-клас Шахтарю, Баварія змушує Динамо тремтіти, Арсенал і Барса віджили – огляд вікенду