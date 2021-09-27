"Це факт, а не думка, що ПСЖ – це команда, яка будується. Ми будемо грати проти Манчестер Сіті, яким керує найкращий тренер у світі – Пеп Гвардіола. У них є мрія виграти Лігу чемпіонів. у нас – також. Вони можуть випереджати нас в процесі будівництва. Але у матчі може статися все, що завгодно. Це ідеальний матч для гравців, щоб розкрити свій потенціал.

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Чи дебютує Джанлуїджі Доннарумма? Я не буду називати команду, у кожного буде своя думка, але напередодні я не буду розкривати команду. У нас – чудові воротарі, які адаптуються до вимог тренерського штабу. Кожен воротар хоче грати кожного разу, але, як сказав раніше Андер Еррера, ми в ПСЖ, це особливий клуб з особливими ситуаціями.

Верратті добре тренувався останні кілька днів, ми думаємо, що він може зіграти. Команда не підтверджена, але можливості є. Ситуація з Мессі схожа на Марко, він добре почувається, завтра буде в складі, хоча я ще не знаю, які гравці вийдуть у старті. Ви мені розповідаєте про трьох гравців з 33, які у нас є. Потрібен час, щоб попрацювати в різних середовищах і зв'язках. Усі перебувають під тиском з різних причин. Гравці повинні почуватися вільно, щоб грати правильно.

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Ми говоримо про найкращого гравця у світі, але ви повинні розуміти, що це людина, яка хоче адаптуватися до нової команди, нової культури, нового суспільства. Нехай Мессі працює і почувається як вдома. Він провів у Барселоні 20 років, був удома, тут для нього все в новинку. Я не сумніваюся, що ми досягнемо успіху.

Гравці спокійні, в команді хороша атмосфера. ПСЖ – особливий клуб, з особливими ситуаціями, які потрібно розуміти, але група дуже добре ладнає, вона збалансована. Мбаппе та Неймар – незвичайні хлопці, конкуренти. Таке може статися на полі. Я розмовляв з ними, вони теж розмовляли один з одним, такі речі трапляються. Іноді це створює більше шуму, ніж повинно, і, перш за все, не демонструє суті.

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Не думаю, що матч з Манчестер Сіті – це найсерйозніше випробування. Кожна гра – це виклик, і це було непросто на початку сезону, поки у нас не було остаточного складу до кінця трансферного вікна. У Парижі є вимоги. Ми повинні відповісти сьогодні, а не завтра", – цитує Почеттіно Le Parisien.