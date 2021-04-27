"Це буде напружена гра. Манчестер Сіті – чудова команда для такого протистояння. Це буде складна стадія, як і попередня, але ми постараємося зіграти якомога краще. Я почуваюся чудово, я щасливий. Зроблю все, щоб вивести команду до фіналу.

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Ми граємо краще і краще. Минулого року ми посіли друге місце, але цього разу зробимо все, щоб перемогти. Ми працюємо заради перемоги. На початку сезону я сказав, що моєю головною метою була Ліга чемпіонів. Ми дійсно хочемо виграти Лігу чемпіонів. У цьому сезоні ми покращилися, багато працювали.

Ми обіграли Баварію і зробимо все можливе, щоб обіграти і Манчестер Сіті. Психологічно я готовий і зроблю все, щоб виграти цей матч", – цитує Неймара офіційний сайт УЄФА.

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