"Погба остается ключевым игроком, который по своему таланту является одним из лучших полузащитников в мире. Понятно, что мы должны остановить его, как и Бруну Фернандеша, который делает много ассистов.

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Погба и Фернандеш – ключевые игроки центра поля. С Неманьей Матичем они очень сильны. Манчестер Юнайтед играет с супербыстрыми нападающими, и для меня это одна из самых сильных команд Европы в атакующих переходах.

Нужно будет остановить их до начало контратаки. Мы хотим взять мяч под контроль, показать свой стиль и навязать его, но нам нужно играть с хорошей структурой, чтобы демонстрировать качественный контрпрессинг и предотвращать контратаки соперника, тем более, что они также эффективны на стандартах. Это ключевые моменты, при которых нужно будет хорошо защищаться", – приводит слова Сульшера Goal.

Напомним, матч ПСЖ – Манчестер Юнайтед состоится 20 октября, начало игры в 22:00.

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