Манчестер Юнайтед вылетел в Париж на матч против ПСЖ без Эдинсона Кавани и Харри Магуайра, сообщает Express.

Кавани провел первую тренировку в составе Манчестер Юнайтед

Уругвайский нападающий только вчера, 18 октября, провел первую тренировку в составе манкунианцев после обязательного карантина. Магуайр имел повреждения перед матчем против Ньюкасла, а вот с ПСЖ не сможет сыграть из-за травмы.

Напомним, что Кавани ранее выступал именно за парижский клуб, который покинул на правах свободного агента этим летом. Матч Лиги чемпионов ПСЖ – Манчестер Юнайтед состоится уже завтра, 20 октября, начало в 22:00.

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