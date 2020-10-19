"Погба залишається ключовим гравцем, який за своїм талантом є одним із найкращих півзахисників у світі. Зрозуміло, що ми повинні зупинити його, як і Бруно Фернандеша, який робить багато асистів.

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Погба і Фернандеш – ключові гравці центра поля. З Неманьєю Матічем вони дуже сильні. Манчестер Юнайтед грає із супершвидкими нападниками, і для мене це одна з найсильніших команд Європи в атакувальних переходах.

Потрібно буде зупинити їх перед початком контратаки. Ми хочемо взяти м'яч, показати свій стиль і нав'язати його, але нам потрібно грати із хорошою структурою, щоб демонструвати якісний контрпресинг і запобігати контратакам суперника, тим більше, що вони також ефективні на стандартах. Це ключові моменти, при яких потрібно буде добре захищатися", – наводить слова Сульшера Goal.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Манчестер Юнайтед відбудеться 20 жовтня, початок гри о 22:00.

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