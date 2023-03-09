Экс-защитник мерсисайдцев Джейми Каррагер отреагировал на второе поражение парижан от Баварии (0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет из турнира.

"Честно говоря, я рад, что ПСЖ вылетел. Мне не нравится вся эта система. Это просто хаос.

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Они имеют больше всего денег и лучших игроков. Но это свидетельствует о том, насколько важно быть командой. Да, нам нравится смотреть за индивидуальностями в команде. Однако это – не команда.

Чем быстрее Мбаппе окажется в Реале, тем лучше. Ему нужно уйти", – сказал Каррагер в эфире CBS Sports.

Напомним, ПСЖ дважды уступил Баварии в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1 и 0:2) и вылетел из дальнейшего розыгрыша турнира.

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