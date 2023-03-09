Екс-захисник мерсисайдців Джеймі Каррагер відреагував на другу поразку парижан від Баварії (0:2) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і виліт з турніру.

"Чесно кажучи, я радий, що ПСЖ вилетів. Мені не подобається вся ця система. Це просто хаос.

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Вони мають найбільше грошей та найкращих гравців. Але це свідчить про те, наскільки важливо бути командою. Так, нам подобається дивитися за індивідуальностями в команді. Однак це – не команда.

Чим швидше Мбаппе опиниться в Реалі, тим краще. Йому потрібно піти", – сказав Каррагер в ефірі CBS Sports.

Нагадаємо, ПСЖ двічі поступився Баварії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (0:1 і 0:2) і вилетів з подальшого розіграшу турніру.

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