"Мы не открыли счет, когда имели возможность. Хорошо действовали в первом тайме, было ощущение, что можем сравнять, но не использовали свои шансы.

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Это большое разочарование. Нужно смириться и принять это. В раздевалке отчаяние. Это урок, который нужно усвоить. Если бы мы забили первыми, то все было бы по-другому. Но мы не забили", – цитирует Гальтье официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче ПСЖ потерпел минимальное поражение от Баварии, а на выезде пропустил два сухих гола и завершил выступления в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

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