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ПСЖ – Бавария: Зидан оценил шансы команд на победу в финале Лиги чемпионов

19:40 - Читати українською
ПСЖ – Бавария: Зидан оценил шансы команд на победу в финале Лиги чемпионов
Зинедин Зидан / Фото из открытых источников

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился мыслями относительно финала ЛЧ.

 

"В этом матче нет фаворита. В этот день нужно быть на высоте. Сыграют две хорошие, отличные команды.

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Каждый, кто дошел до финала, заслуживает этого. Это очень сложный турнир. ПСЖ заслужил свое место в финале. Для французского футбола здорово, что клубы из Франции дошли до таких стадий турнира", – цитирует слова наставника Реала Afriquesports.

Напомним, финал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария запланирован на 23 августа, начало в 22:00.

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Бавария Бавария ПСЖ ПСЖ ПСЖ - Бавария Зинедин Зинедин Зидан Лига чемпионов
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