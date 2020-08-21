ПСЖ – Бавария: Зидан оценил шансы команд на победу в финале Лиги чемпионов

"В этом матче нет фаворита. В этот день нужно быть на высоте. Сыграют две хорошие, отличные команды.

Моуринью уничтожил ПСЖ перед финалом Лиги чемпионов

Каждый, кто дошел до финала, заслуживает этого. Это очень сложный турнир. ПСЖ заслужил свое место в финале. Для французского футбола здорово, что клубы из Франции дошли до таких стадий турнира", – цитирует слова наставника Реала Afriquesports.

Напомним, финал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария запланирован на 23 августа, начало в 22:00.

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