ПСЖ – Баварія: Зідан оцінив шанси команд на перемогу у фіналі Ліги чемпіонів

Україна — 20:53 2605
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Шахтар дотиснув Колос у матчі УПЛ з трьома пенальті – голкіпер гостей відбив два 11-метрові
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Севілья – Інтер: стартові склади та онлайн-трансляція фіналу ЛЄЛіга Європи — 20:52 444
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Шахтар – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ – мінімум експериментів від КаштруУкраїна — 18:55 2639
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Динамо розгромило Олімпік у дебюті з Луческу в УПЛ – результативні заміни, 3 голи українців, несподіваний джокерУкраїна — 18:51 13682
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Шевченко довикликав Михайліченка на матчі Ліги націй – потенційний дебют вихованця ДинамоЗбірна України — 18:33 2433