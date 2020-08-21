ПСЖ – Баварія: Зідан оцінив шанси команд на перемогу у фіналі Ліги чемпіонів

"У цьому матчі немає фаворита. У цей день потрібно бути на висоті. Зіграють дві дуже хороші команди.

Моурінью знищив ПСЖ перед фіналом Ліги чемпіонів

Кожен, хто дійшов до фіналу, заслуговує на перемогу. Це дуже складний турнір. ПСЖ заслужив своє місце в фіналі. Для французького футболу добре, що клуби з Франції дійшли до таких стадій турніру", – цитує слова керманича Реала Afriquesports.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія запланований на 23 серпня, початок о 22:00.

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