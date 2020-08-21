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ПСЖ – Баварія: Зідан оцінив шанси команд на перемогу у фіналі Ліги чемпіонів

19:40 - Читать на русском
ПСЖ – Баварія: Зідан оцінив шанси команд на перемогу у фіналі Ліги чемпіонів
Зінедін Зідан / Фото з відкритих джерел

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан поділився думками щодо цьогорічного фіналу ЛЧ.

 

"У цьому матчі немає фаворита. У цей день потрібно бути на висоті. Зіграють дві дуже хороші команди.

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Кожен, хто дійшов до фіналу, заслуговує на перемогу. Це дуже складний турнір. ПСЖ заслужив своє місце в фіналі. Для французького футболу добре, що клуби з Франції дійшли до таких стадій турніру", – цитує слова керманича Реала Afriquesports.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія запланований на 23 серпня, початок о 22:00.

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Теги
Баварія Баварія ПСЖ ПСЖ ПСЖ - Баварія Зінедін Зінедін Зідан Ліга чемпіонів
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