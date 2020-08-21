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Моуринью уничтожил ПСЖ перед финалом Лиги чемпионов

16:38 - Читати українською
Моуринью уничтожил ПСЖ перед финалом Лиги чемпионов
Жозе Моуринью / Reuters

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью раскритиковал ПСЖ через выступления в Лиге чемпионов.

 

"Я считаю, что это провал, что ПСЖ не выиграл Лигу чемпионов еще два сезона назад, потому что в течение пяти или шести лет вклады в клуб были сумасшедшими, а список топ-игроков невероятен.

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Сколько сезонов здесь играют Тьягу Силва, Маркиньос. Там выступали Златан Ибрагимович, Кавани, Неймар, Мбаппе. Это, конечно, их мечта, и они впервые попадают в подобную ситуацию (выход в финал Лиги чемпионов – прим.). Это та игра, в которой эти ребята обычно расцветают. Хотя как команда они из нашего мира, но игроки точно не с этой планеты", – приводит слова Моуринью Goal со ссылкой на DAZN.

Напомним, финал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария запланирован на 23 августа, начало в 22:00.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Бавария Неймар Килиан Килиан Мбаппе Жозе Жозе Моуринью Тиагу Тиагу Силва Эдинсон Эдинсон Кавани Златан Златан Ибрагимович Маркиньос
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