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ПСЖ – Бавария: Руни объяснил, благодаря чему парижане могут победить в финале Лиги чемпионов

17:55 - Читати українською
ПСЖ – Бавария: Руни объяснил, благодаря чему парижане могут победить в финале Лиги чемпионов
Уэйн Руни / Reuters

Бывший форвард Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария.

 

"Преимущество Баварии заключается в том, что большая часть игроков их стартового состава уже играла в финале Лиги чемпионов, и они знают, как справляться с психологическим давлением. Но у меня есть предчувствие, что ПСЖ победит.

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Нас ждет открытая игра. Встретятся две команды, которые очень хороши в атаке, они создадут проблемы друг другу. Нас ждет перестрелка. Думаю, что Неймар, Мбаппе и Ди Мария используют то, что оборона Баварии поднимается высоко. Они получат шансы и используют их, в отличие от Лиона.

Состав ПСЖ более сбалансирован. Они действуют в защите даже более уверенно, чем Бавария, которой будет нелегко отказаться от высокой линии обороны на один матч, потому что это их стиль. Бавария очень хороша в прессинга. Но четверка их защитников должна играть высоко, чтобы он работал. А это создаст большие разрывы", – отметил Руни в своей колонке в The Times.

Напомним, финал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария состоится уже сегодня, 23 августа, начало в 22:00.

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