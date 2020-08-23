ПСЖ – Баварія: Руні пояснив, завдяки чому парижани можуть перемогти у фіналі Ліги чемпіонів

"Перевага Баварії полягає в тому, що більша частина гравців їхнього стартового складу вже грала в фіналі Ліги чемпіонів, і вони знають, як справлятися з психологічним тиском. Але у мене є передчуття, що ПСЖ переможе.

ПСЖ – Баварія: анонс фіналу Ліги чемпіонів

Нас чекає відкрита гра. Зустрінуться дві команди, які дуже гарні в атаці, вони створять проблеми один одному. Нас чекає перестрілка. Думаю, що Неймар, Мбаппе і Ді Марія використають те, що оборона Баварії піднімається високо. Вони отримають шанси і використають їх, на відміну від Ліона.

Склад ПСЖ більш збалансований. Вони діють в захисті навіть більш впевнено, ніж Баварія, якій буде нелегко відмовитися від високої лінії оборони на один матч, тому що це їхній стиль. Баварія дуже хороша в пресингу. Але четвірка їхніх захисників повинна грати високо, щоб він працював. А це створить великі розриви", – зазначив Руні у своїй колонці в The Times.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія відбудеться вже сьогодні, 23 серпня, початок о 22:00.

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