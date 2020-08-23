toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ПСЖ - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВОРСКЛА - РУХ

ПСЖ – Баварія: Руні пояснив, завдяки чому парижани можуть перемогти у фіналі Ліги чемпіонів

17:55 - Читать на русском
ПСЖ – Баварія: Руні пояснив, завдяки чому парижани можуть перемогти у фіналі Ліги чемпіонів
Вейн Руні / Reuters

Колишній форвард Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні поділився очікуваннями від фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія.

 

"Перевага Баварії полягає в тому, що більша частина гравців їхнього стартового складу вже грала в фіналі Ліги чемпіонів, і вони знають, як справлятися з психологічним тиском. Але у мене є передчуття, що ПСЖ переможе.

ПСЖ – Баварія: анонс фіналу Ліги чемпіонів

Нас чекає відкрита гра. Зустрінуться дві команди, які дуже гарні в атаці, вони створять проблеми один одному. Нас чекає перестрілка. Думаю, що Неймар, Мбаппе і Ді Марія використають те, що оборона Баварії піднімається високо. Вони отримають шанси і використають їх, на відміну від Ліона.

Склад ПСЖ більш збалансований. Вони діють в захисті навіть більш впевнено, ніж Баварія, якій буде нелегко відмовитися від високої лінії оборони на один матч, тому що це їхній стиль. Баварія дуже хороша в пресингу. Але четвірка їхніх захисників повинна грати високо, щоб він працював. А це створить великі розриви", – зазначив Руні у своїй колонці в The Times.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія відбудеться вже сьогодні, 23 серпня, початок о 22:00.

Гнучка тактика, революційний футбол Неймара та трофейний голод як причина успіху – чому ПСЖ переможе Баварію у фіналі ЛЧ

blog_ava
Лєднєв відверто висловився щодо співпраці з Луческу
09:29
20237
Теги
Вейн Вейн Руні Анхель Анхель Ді Марія Неймар Баварія Баварія ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Кіліан Кіліан Мбаппе ПСЖ - Баварія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
32
хв
ПСЖ
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?