Пара ПСЖ и Барселоны будет одной из самых горячих в четвертьфинале Лиги чемпионов.

После жеребьевки испаноязычный X-аккаунт (бывший Twitter) Лиги 1 решил вспомнить последнюю дуэль клубов. ПСЖ уверенно прошел Барсу, одержав на Камп Ноу разгромную победу 4:1 с хет-триком Мбаппе.

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СММ Лиги 1 опубликовал фото, как Килиан легко убегал от Жерара Пике: "Вот так родилась Kings League (проект легендарного защитника – прим. Футбол 24)".

Испания не собиралась легко глотать такую провокацию. Kings League ответила так: "Жерар Пике – 4 победы в ЛЧ, вся Лига 1 – одна победа".

Троллинг-аккаунт Mundo Despectivo: "Милан Пике (11-летний сын Жерара – прим. Футбол 24) имеет больше кубков ЛЧ, чем ПСЖ".

Milan Pique ha tocado más Champions que el PSG. pic.twitter.com/gh0ltfvBvF — Mundo Despectivo (@MundoDespectivo) March 15, 2024

Даже промадридская Marca вышла защищать извечных конкурентов: "Вот так Лига 1 пытается удержать у себя Мбаппе".

Кто будет сильнее на футбольном поле, станет понятно через несколько недель. Матчи 1/4 финала ЛЧ состоятся 9/10 и 16/17 апреля (календарь пока не утвержден).

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