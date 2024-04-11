Поединок между ПСЖ и Барселоной в 1/4 финала Лиги чемпионов не обошелся без провокаций на трибунах.

Во время игры между ПСЖ и Барселоной на трибунах сняли двух фанатов "блаугранас" – один из них показывал нацистское приветствие, а другой изображал обезьяну.

ПСЖ и Барселона проигнорировали испанский телеканал – все из-за расистской шутки экс-помощника Симеоне

Полиция Парижа в в своем твиттере отреагировала на инцидент, сообщив, что оба болельщика были задержаны. Пока неизвестно, что именно им грозит за подобное поведение.

Напомним, Барселона одолела ПСЖ в первом четвертьфинале Лиги чемпионов (3:2). За "блаугранас" забивали Рафинья (дубль) и Кристенсен, а в составе парижан – Дембеле и Витинья.

Барселона победила ПСЖ в эпической битве с пятью голами – феерический провал Доннаруммы помог каталонцам

Barcelona supporters were filmed making racist gestures and Nazi salutes towards PSG fans at the Parc des Princes this evening.



@YaseenPvris



pic.twitter.com/RehS0P9CdZ — Get French Football News (@GFFN) April 10, 2024