ПСЖ – Барселона: полиция задержала двух фанатов – они демонстрировали нацистское приветствие и изображали обезьяну
Поединок между ПСЖ и Барселоной в 1/4 финала Лиги чемпионов не обошелся без провокаций на трибунах.
Во время игры между ПСЖ и Барселоной на трибунах сняли двух фанатов "блаугранас" – один из них показывал нацистское приветствие, а другой изображал обезьяну.
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Полиция Парижа в в своем твиттере отреагировала на инцидент, сообщив, что оба болельщика были задержаны. Пока неизвестно, что именно им грозит за подобное поведение.
Напомним, Барселона одолела ПСЖ в первом четвертьфинале Лиги чемпионов (3:2). За "блаугранас" забивали Рафинья (дубль) и Кристенсен, а в составе парижан – Дембеле и Витинья.
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