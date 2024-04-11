Поєдинок між ПСЖ та Барселоною в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів не обійшовся без провокацій на трибунах.

Під час гри між ПСЖ та Барселоною на трибунах зафільмували двох фанатів "блаугранас" – один з них показував нацистське вітання, а інший зображував мавпу.

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Поліція Парижа у своєму твіттері відреагувала на інцидент, повідомивши, що обох вболівальників було затримано. Наразі невідомо, що саме їм загрожує за подібну поведінку.

Нагадаємо, Барселона здолала ПСЖ у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів (3:2). За "блаугранас" забивали Рафінья (дубль) та Крістенсен, а у складі парижан – Дембеле та Вітінья.

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Barcelona supporters were filmed making racist gestures and Nazi salutes towards PSG fans at the Parc des Princes this evening.



@YaseenPvris



pic.twitter.com/RehS0P9CdZ — Get French Football News (@GFFN) April 10, 2024