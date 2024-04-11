ПСЖ – Барселона: поліція затримала двох фанатів – вони демонстрували нацистське вітання та зображували мавпу
Поєдинок між ПСЖ та Барселоною в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів не обійшовся без провокацій на трибунах.
Під час гри між ПСЖ та Барселоною на трибунах зафільмували двох фанатів "блаугранас" – один з них показував нацистське вітання, а інший зображував мавпу.
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Поліція Парижа у своєму твіттері відреагувала на інцидент, повідомивши, що обох вболівальників було затримано. Наразі невідомо, що саме їм загрожує за подібну поведінку.
Нагадаємо, Барселона здолала ПСЖ у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів (3:2). За "блаугранас" забивали Рафінья (дубль) та Крістенсен, а у складі парижан – Дембеле та Вітінья.
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