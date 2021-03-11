"Мы прекрасно сыграли, но реализация моментов нас подвела. Верили, что можем сделать еще один большой камбэк и пройти дальше, но незабитый пенальти в конце первого тайма стал большим ударом.

ПСЖ – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча

Однако мы продолжили бороться, создали еще несколько моментов, но забить не смогли", – цитирует Педри сайт УЕФА.

Напомним, Барселона покинула ЛЧ на стадии 1/8 финала, уступив ПСЖ по сумме двух матчей (2:5). Контракт Месси и Барсы заканчивается летом, Лионель пока не решил, останется ли в Каталонии.

ПСЖ удержал ничью с Барселоной и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов – Месси забил шедевр, но не реализовал пенальти