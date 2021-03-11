"Ми чудово зіграли, але реалізація моментів нас підвела. Вірили, що можемо зробити ще один великий камбек і пройти далі, але незабитий пенальті в кінці першого тайму став великим ударом.

ПСЖ – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Проте ми продовжили боротися, створили ще кілька моментів, але забити не змогли", – цитує Педрі сайт УЄФА.

Нагадаємо, Барселона покинула ЛЧ на стадії 1/8 фіналу, поступившись ПСЖ за сумою двох матчів (2:5). Контракт Мессі та Барси завершується влітку, Ліонель поки не вирішив, чи залишатиметься у Каталонії.

ПСЖ втримав нічию з Барселоною й пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів – Мессі забив шедевр, але не реалізував пенальті