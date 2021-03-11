ПСЖ принимал Барселону в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор лучших моментов матча ПСЖ – Барселона на "Футбол 24".

Барса активно начала, но все же счет открыли хозяева, Мбаппе реализовал пенальти. Месси быстро ответил парижанам невероятным выстрелом в девятку, а перед свистком на перерыв Лионель мог вывести каталонцев вперед, но свой 11-метровый аргентинец не забил.

Ривалдо призвал президента ПСЖ отказаться от трансфера Месси

Во втором тайме "блаугранас" продолжили владеть инициативой, но реализация подводила гостей. Несколько роскошных возможностей упустил Дембеле и Гризманн. Финальный свисток зафиксировал ничью.

ПСЖ по сумме двух матчей со счетом 5:2 выбил подопечных Кумана из турнира.

ПСЖ удержал ничью с Барселоной и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов – Месси забил шедевр, но не реализовал пенальти