Как известно, свое время Луис Энрике тренировал Барселону. Именно под его руководством “сине-гранатовые” в сезоне 2016/17 оформили впечатляющий камбэк против ПСЖ – 0:4 на выезде, 6:1 на Камп Ноу. Испанский наставник с нетерпением ждет противостояния с бывшим клубом.

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"Я очень счастлив вернуться домой. Барселона и ПСЖ неоднократно встречались между собой. Барселона – это город, где я провел большую часть своей спортивной карьеры. Это город, где мне хорошо. Это хорошие новости.

Мы знали, что ПСЖ достанется сложный соперник. Часть сетки, где мы с Барсой, Атлетико и Боруссией Дортмунд – великолепна. Все команды имеют шанс попасть в финал. Но фавориты Лиги чемпионов находятся в другой части сетки. Будет интересно.

Я помню те 0:4 и 6:1. Горжусь, что был частью той истории. Против Хави будет нелегко. Ему поможет то, что он знает, какой я тренер, потому что играл под моим руководством. А вот какой он тренер – я не знаю. Несмотря на это, напомню, что ПСЖ никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Поэтому это будет нашей целью. Я не знаю, найдется ли клуб с большими амбициями, чем у нас", – цитирует Луиса Энрике Marca.

Поединок ПСЖ – Барселона состоится 10 апреля в Париже. Ответный матч будет сыгран 16 апреля.

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