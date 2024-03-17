Як відомо, свого часу Луїс Енріке тренував Барселону. Саме під його керівництвом "синьо-гранатові" у сезоні 2016/17 оформили вражаючий камбек проти ПСЖ – 0:4 на виїзді, 6:1 на Камп Ноу. Іспанський наставник з нетерпінням чекає на протистояння з колишнім клубом.

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"Я дуже щасливий повернутися додому. Барселона і ПСЖ неодноразово зустрічались між собою. Барселона – це місто, де я провів велику частину своєї спортивної кар'єри. Це місто, де мені добре. Це хороші новини.

Ми знали, що ПСЖ дістанеться складний суперник. Частина сітки, де ми з Барсою, Атлетіко та Борусією Дортмунд – чудова. Всі команди мають шанс потрапити до фіналу. Але фаворити Ліги чемпіонів перебувають в іншій частині сітки. Буде цікаво.

Я пам'ятаю ті 0:4 і 6:1. Пишаюся, що був частиною тієї історії. Проти Хаві буде нелегко. Йому допоможе те, що він знає, який я тренер, бо грав під моїм керівництвом. А от який він тренер – я не знаю. Попри це, нагадаю, що ПСЖ ніколи не вигравав Лігу чемпіонів. Тому це буде нашою метою. Я не знаю, чи знайдеться клуб з більшими амбіціями, ніж у нас", – цитує Луїса Енріке Marca.

Поєдинок ПСЖ – Барселона відбудеться 10 квітня у Парижі. Матч-відповідь буде зіграний 16 квітня.

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