"Я очень горжусь своей командой. Если вы не чувствуете гордости сейчас, то когда? Я думаю, что ПСЖ, вероятно, все еще остается фаворитом. Это великолепная команда, и нам удалось уменьшить их влияние сегодня – мы стремились не отпускать их на открытую дистанцию, и нам это удалось. Особенно в первом тайме мы очень хорошо прессинговали, хорошо и высоко.

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Это очень тяжелая работа – хорошо защищаться против этого ПСЖ, но я думаю, что сегодня мы хорошо справились с этой задачей. Мы знали, что возвращение в четвертьфинал после долгого перерыва – это большая возможность, и мы сражались так, что все это понимали. Мои игроки верили в себя. Но еще ничего не сделано.

Наша защита понимала, что нужно делать. Было много индивидуальных дуэлей. Ямал и Рафинья были нашими лучшими игроками сегодня. Мы знаем, что ПСЖ силен индивидуально. Но мы хорошо поработали, как в атаке, так и в защите.

Мы считали ПСЖ фаворитом, и хорошо сыграли в защите. Барселона хорошо прессинговала, и в целом я доволен тем, что мы сделали. Думаю, болельщики могут быть довольны тем, что мы сделали. Теперь настало время думать о втором матче. Я фанат Барсы, я счастлив, но это еще не конец пути. Прошло много времени с тех пор, как мы создали то, что имеем сегодня, но впереди еще много работы", – приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

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