"Я дуже пишаюся своєю командою. Якщо ви не відчуваєте гордості зараз, то коли? Я думаю, що ПСЖ, ймовірно, все ще залишається фаворитом. Це чудова команда, і нам вдалося зменшити їхній вплив сьогодні – ми прагнули не відпускати їх на відкриту дистанцію, і нам це вдалося. Особливо в першому таймі ми дуже добре пресингували, добре і високо.

ПСЖ – Барселона – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Це дуже важка робота – добре захищатися проти цього ПСЖ, але я думаю, що сьогодні ми добре впоралися з цим завданням. Ми знали, що повернення до чвертьфіналу після довгої перерви – це велика можливість, і ми змагалися так, що всі це розуміли. Мої гравці вірили в себе. Але ще нічого не зроблено.

Наш захист розумів, що потрібно робити. Було багато індивідуальних дуелей. Ямал і Рафінья були нашими найкращими гравцями сьогодні. Ми знаємо, що ПСЖ сильний індивідуально. Але ми добре попрацювали, як в атаці, так і в захисті.

Ми вважали ПСЖ фаворитом, і добре зіграли в захисті. Барселона добре пресингувала, і загалом я задоволений тим, що ми зробили. Думаю, вболівальники можуть бути задоволені тим, що ми зробили. Тепер настав час думати про другий матч. Я фанат Барси, я щасливий, але це ще не кінець шляху. Минуло багато часу відтоді, як ми створили те, що маємо сьогодні, але попереду ще багато роботи", – наводить слова Хаві офіційний сайт УЄФА.

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