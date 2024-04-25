ПСЖ скористався правом перенесення свого матчу в Лізі 1 на вихідних, які припадають на проміжок між двома півфінальними зустрічами Ліги чемпіонів із Борусією Д. Зі свого боку Дортмунд вирішив не переносити гру з Аугсбургом. Як інформує FunkeSport, на те є кілька причин.

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По-перше, німецький клуб не хотів навіть обговорювати саму можливість перенесення, щоб не давати гравцям алібі. По-друге, головний тренер "джмелів" Едін Терзіч хоче, щоб його команда залишалася в тонусі. Матч з Аугсбургом відбудеться в Дортмунді, тому Борусія уникне непростого виїзду.

Крім цього, згідно з правилами DFL, німецькі команди мають подавати заявку на зміну дати за п'ять тижнів до матчу. Борусія ніяк не встигала б це зробити, з огляду на те, що вона пройшла Атлетіко в чвертьфіналі ЛЧ всього лише тиждень тому. DFL може змінити дату в найкоротші терміни з юридичних причин, з організаційних міркувань або з міркувань безпеки. Матч міг бути відкладений, тому що це допомогло б німецькому футболу. Однак перенесення дозволено тільки в разі крайньої необхідності.

Матчі Борусії з ПСЖ будуть зіграні 1 і 7 травня. З Аугсбургом "джмелі" зустрінуться 4 травня.

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