Полуфиналист ЛЧ уговаривает лидера не завершать карьеру – в 35 лет он выдал серию роскошных матчей
Дортмундская Боруссия уверена, что Матсу Хуммельсу рано вешать бутсы на гвоздь.
Руководство клуба уже ведет переговоры с ветераном о продлении контракта, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
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В декабре Хуммельсу исполнилось 35, а в начале года он выпал из основы Боруссии. В прессе появились слухи о решении защитника завершить карьеру летом. Впрочем, последние несколько месяцев вновь продемонстрировали высокий класс Матса. Шеф обороны Дортмунда провел образцовый матч против Баварии, а в игре с Атлетико отдал роскошный ассист и помог команде прорваться в полуфинал ЛЧ. Боруссия уверена, что Хуммельс еще может принести немало пользы.
Напомним, в карьере защитника были только Бавария и Дортмунд. За "шмелей" он в целом провел 502 матча, оформив 37 голов и 23 ассиста.
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