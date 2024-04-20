Руководство клуба уже ведет переговоры с ветераном о продлении контракта, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Хуммельс снова попал в скандал с женщинами

В декабре Хуммельсу исполнилось 35, а в начале года он выпал из основы Боруссии. В прессе появились слухи о решении защитника завершить карьеру летом. Впрочем, последние несколько месяцев вновь продемонстрировали высокий класс Матса. Шеф обороны Дортмунда провел образцовый матч против Баварии, а в игре с Атлетико отдал роскошный ассист и помог команде прорваться в полуфинал ЛЧ. Боруссия уверена, что Хуммельс еще может принести немало пользы.

Напомним, в карьере защитника были только Бавария и Дортмунд. За "шмелей" он в целом провел 502 матча, оформив 37 голов и 23 ассиста.

Хуммельс на грани завершения: цифры против, несбыточная мечта, воспоминания о Карпатах и Шахтере