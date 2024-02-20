В жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов почти все андердоги получили в пару гранда – а вместе с ним и конец путешествия по турниру. Повезло лишь ПСВ и дортмундской Боруссии. Они нашли друг друга в плей-офф, имея равные шансы на 1/4 финала. Для обоих подобное развитие событий станет колоссальным успехом.

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Эйндховенцы относительно недавно заходили в 1/8 (в сезоне 2015/16), но последний четвертьфинал случился аж в 2007 году. Тогда они прошли Арсенал, чтобы потом сгореть Ливерпулю. Боруссия же регулярно преодолевает групповой этап – за последние 11 сезонов было только две осечки при трех четвертьфиналах, однако последний из них произошел три года назад.

Если для нынешнего ПСВ выход в следующую стадию станет продолжением сказочки и символом ренессанса, то для дортмундцев 1/4 финала важна из соображений престижа. Боруссия в последние 10 лет претендовала на статус второй команды Германии, часто угрожая чемпионству Баварии – а стабильный выход в высокие стадии плей-офф ЛЧ служил подтверждением амбиций. Кроме того, богатство (по немецким меркам) Дортмунда и способность подписывать сильных исполнителей связаны именно с результатами в Европе.

Впрочем, желать – это одно. Способны ли ПСВ и Боруссия пройти в следующую стадию? До появления Нури Шахина в тренерском штабе "шмелей" ответить на этот вопрос было труднее. Да, подопечные Эдина Терзича выжили в квартете с Миланом, ПСЖ и Ньюкаслом – и даже выиграли его при 3-очковом отрыве – однако группа "смерти" больше напоминала "группу калек". Огромные вопросы по игре возникали ко всем командам.

В чемпионате же Боруссия плавно деградировала до конца 2023 года, отстав от зоны ЛЧ аж на шесть очков. Впрочем, уже в 2024-м Дортмунд начал прогрессировать – в шести матчах "шмели" не потерпели ни одного поражения, одержав четыре победы. Причем в четырех поединках они забивали 3+ голов.

Правда, топовых соперников на этом отрезке не случилось, но в глаза бросались тактические изменения. В системе игры Боруссии появилась четкая идея. Команда разыгрывает билд-ап в схеме 3+2, где левый защитник (новичок Матсен) заходит в опорную зону (а правый фулбек становится третьим ЦЗ). При развитии атаки формируется модный квадрат в центре поля – за все эти розыгрыши отвечает именно Нури Шахин.

Большое значение играет и приход Джейдона Санчо, который легко обменивается позициями с Матсеном, заходит в полуфланг и в целом создает разницу. Результативных действий пока мало (всего 1 ассист), однако влияние на игру именно в коннекте с фулбеком чувствуется.

Тем не менее, вся эта структура пока на начальном этапе развития. Боруссии пока не хватает автоматизма и стабильности, что вылилось в ничью с Вольфсбургом в последнем туре. "Шмели" получили современное позиционное наступление, но в противостоянии с ПСВ он еще ничего не гарантирует.

Эйндховен – очень опасный соперник для Дортмунда. Что и говорить, когда в Эредивизи подопечные Петера Боша выиграли 20 матчей, забив 70 голов при 10 пропущенных. ПСВ является самой результативной командой из топ-10 чемпионатов Европы. Пробить потолок в 60 голов пока что смогли только Спортинг, Бавария и Фенербахче.

Как и большинство нидерландцев, ПСВ пытается играть через владение в схеме 4-3-3 или 4-2-3-1. Даже в Лиге чемпионов эйндховенцы не желают терять контроль над мячом, уступив по проценту владения только Арсеналу (дважды) и Лансу (раз). Кстати, в сложной группе они потерпели поражение только от "канониров" на их поле, одержав три победы (в частности, забили трижды на Рамон Санчес Писхуан).

ПСВ агрессивный, тотальный и быстрый. Конечно, здесь чувствуется потолок – к равным матчам с грандами коллектив еще не готов – однако на фоне различных европейских середняков Эйндховен выглядит конкурентно. Победа над Боруссией даже не следует рассматривать, как сенсацию.

Кадровая ситуация

Тем более, что Боруссия имеет определенные проблемы с составом. Некритичные, но и приятного мало. В лазарете остаются Бенсебаини, Нмеча и Адееми, а самой большой потерей стоит назвать Алле – после Кубка Африки он вернулся с повреждением.

Зато у ПСВ все в порядке. Петер Бош не может рассчитывать только на травмированного Тиля.

Ориентировочные составы на матч ПСВ – Боруссия Дортмунд

ПСВ: Бенитес – Тезе, Ромальо, Боскальи, Дест – Схаутен, Жуниор – Бакайоко, Сайбари, Лосано – Де Йонг

Боруссия Дортмунд: Кобель – Рюерсон, Хюле, Щлоттербек, Матсен – Забитцер, Джан – Брандт, Ройс, Санчо – Фюллькруг

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

ПСВ пропускал голы только в половине матчей чемпионата, а кроме того демонстрировал тенденцию к увеличению оборотов после перерыва – команда выиграла 19 вторых таймов. С другой стороны, Боруссия в гостях проиграла только Штутгарту (дважды) и ПСЖ, а в новом году лучшие результаты демонстрирует только Байер.

Эйндховенцы перед встречей с Дортмундом пошли на небольшой спад, вылетев из Кубка и одержав победу только в трех из шести поединков. Впрочем, и соперник при встрече с более сильными оппонентами в Бундеслиге начал терять очки. Словом, Боруссия и ПСВ примерно равны друг другу – у них хорошая результативность, качественная оборона ("шмели" пропустили только 2 гола в 2024 году) и интересный тактический рисунок.

Ожидаем веселый матч с приличным количеством забитых мячей. И ставим на ничью.

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