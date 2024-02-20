Действующий серебряный призер Лиги чемпионов проводит прекрасный сезон. Наконец ничто не мешает в борьбе за Скудетто. В предыдущих двух сезонах Симоне Индзаги критически не везло – то резервный голкипер привезет гол, который решит судьбу чемпионства, то Наполи неожиданно выигрывает впервые за 30 лет (провалив последние 3-4 месяца). Нынче же миланцы имеют 9-очковый отрыв от второго места при игре в запасе.

Интер – Атлетико: Индзаги вспомнил славные времена партнерства с Симеоне, который стал соперником в 1/8 финала ЛЧ

Что наиболее важно, "змеи" демонстрируют прекрасный футбол. Интер за весь сезон потерпел только два поражения (одно в Кубке в овертайме и еще одно в Серии А). Даже ничьих было всего шесть. Одного взгляда на статистику голов и моментов достаточно, чтобы понять силу "нерадзурри" – команда забила 59 мячей, разница голов +42, а показатель xG достиг 51,3. У ближайших преследователей – 49, +24 и 39,5 соответственно.

Главной особенностью этого Интера является тотальная универсальность. Серьезно, Ринус Михелс и Валерий Лобановский болели бы за этот коллектив, ведь он олицетворял их мечты о будущем футболе.

У миланцев тройка центрхавов может сыграть на любой позиции в полузащите, причем два из них в развитии и завершении атаки открываются на одной линии с нападающими. По ходу одного эпизода латерали оказываются на форвардов, центральные защитники выполняют прорывы по флангам, а игроки одного фланга могут неожиданно оказаться на другом.

Команда Симоне Индзаги в основном работает в таком режиме слаженно и быстро. Тем не менее, за все нужно платить – Интеру приходится мириться с тем, что столь свободная структура игры может завершаться колоссальными разрывами и потерей позиций. Стоит отметить низкую интенсивность прессинга (она аж 11-я в Италии), что частенько можно заметить у команд со схемой 5-3-2 (она же 3-5-2).

Вот с таким коллективом придется встретиться Атлетико. Мадридцы достаточно похожи на миланцев – команда Диего Симоне тоже работает в схеме 3-5-2, у него тоже есть свободная интерпретация эпизодов в атаке и тоже присутствует позиционная ротация. В недавнем поединке с Валенсией "матрасники" вообще скопировали прием Интера, когда форварды опускались в глубину и помогали с розыгрышем, а в свободные зоны врывались латерали.

Впрочем, структура игры Эль Чоло выглядит имеет свои отличия. Такую же свободу перемещений, как у центрхавов "нерадзурри", имеет только Гризманн: француз сам определяет, какую зону заполнить – и делает это безошибочно, с огромным положительным влиянием на продвижение мяча. Его тотальная непрерывность часто маскирует разрывы, позволяет быстрее возвращать владения и создает позиционные преимущества, не говоря уже о фантастической игре в завершении (Антуан стал лучшим бомбардиром в истории клуба).

Атлетико не менее гибкий за Интер, но по-своему. Здесь меньше универсальности и организованного хаоса, но команду можно пересобирать, как конструктор – например, в дерби с Миланом мадридцы изменили аж три схемы. Футболисты плотнее привязаны к своим ролям, однако тоже имеют широкий функционал – Льоренте доступен как форвард, латераль и центрхав, Эрмосо с центрбека переходит на фланг, Сауль с центрхавов может подняться к нападающим, и тому подобное.

Минусы у Атлетико схожи с проблемами Интера, но имеют другую природу. У мадридцев тоже возникают разрывы, но причиной является тройка защитников – она не очень хорошо продвигает мяч и еще хуже поджимает атаку. Нынешнее кадровое наполнение слабо соответствует желанию играть с высокой задней линией. Тем не менее, в пассивной обороне "матрасники" все еще крепкие – они умеют сушить матчи.

Словом, команда Диего Симеоне более гибкая, но не такая тотальная. Что наиболее важно, не настолько стабильна – Атлетико регулярно спотыкается на простых соперниках, а топ-матчи даются непросто. Барселоне, Жироне и Атлетику проиграли, в Суперкубке пропустили 5 голов от Реала (хотя и забили трижды), в недавнем дерби Мадриленьо произошел отскок. Интер значительно стабильнее.

Кадровая ситуация

Миланцы подходят к встрече без серьезных кадровых потерь. Из наиболее значимых – травма Ачерби, ведь он был одним из основных центрбеков. Впрочем, без него Интер разгромил Салеренитану, а проблем с заменой нет. Также в лазарете давно находится Куадрадо (он там постоянный клиент), а о Сенси уже успели и забыть.

Атлетико получил значительно более тяжелый удар – Мората получил травму колена. К счастью, она не является тяжелой (ушиб и растяжение), но первый матч против "нерадзурри" нападающий пропустит. Также из-за повреждения не сыграет Аспиликуэта.

Ориентировочные составы на матч Интер – Атлетико

Интер: Зоммер – Павар, Де Врей, Бастони – Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Мартинес, Тюрам

Атлетико: Облак – Савич, Хименес, Рейнилдо – Молина, Де Пауль, Коке, Сауль, Молина – Гризманн, Депай

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Эта пара является наиболее интересной и равной в 1/8 финала Лиги чемпионов. Интер выглядит фаворитом домашней встречи, ведь миланцы стабильнее и имеют лучшие результаты. Да и отсутствие Мораты сыграет свою роль – особенно на фоне лучшей обороны Европы (12 пропущенных голов в чемпионате, в топ-3 по ожидаемым пропущенным).

К тому же, "змеи" почти не знают поражений в первых таймах – они проиграли только один отрезок до перерыва. Атлетико же слабо выглядит в гостях. С 12 выездных поединков в Ла Лиге подопечные Диего Симеоне торжествовали только 4 раза, расписав 6 ничьих. А Интер значительно мощнее испанских середняков.

Букмекеры уверены в победе Симоне Индзаги, хотя и не ожидают большого количества голов. Мы согласны с мнением контор.