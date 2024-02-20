У жеребкуванні 1/8 фіналу Ліги чемпіонів майже всі андердоги отримали в пару гранда – а разом з ним і кінець мандрівки по турніру. Пощастило лише ПСВ і дортмундській Борусії. Вони знайшли один одного в плей-офф, маючи рівні шанси на 1/4 фіналу. Для обох подібний розвиток подій стане колосальним успіхом.

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Ейндховенці відносно недавно заходили в 1/8 (у сезоні 2015/16), але останній чвертьфінал стався аж у 2007 році. Тоді вони пройшли Арсенал, щоб потім згоріти Ліверпулю. Борусія ж регулярно долає груповий етап – за останні 11 сезонів було лишень дві осічки при трьох чвертьфіналах, однак останній з них стався три роки тому.

Якщо для нинішнього ПСВ вихід до наступної стадії стане продовженням казочки й символом ренесансу, то для дортмундців 1/4 фіналу важлива з міркувань престижу. Борусія в останні 10 років претендувала на статус другої команди Німеччини, часто загрожуючи чемпіонству Баварії – а стабільний вихід у високі стадії плей-офф ЛЧ слугував підтвердженням амбіцій. Крім того, багатство (за німецькими мірилами) Дортмунда та здатність підписувати сильних виконавців пов'язані саме з результатами у Європі.

Втім, бажати – це одне. Чи здатні ПСВ і Борусія пройти до наступної стадії? До появи Нурі Шахіна у тренерському штабі "джмелів" відповісти на це питання було важче. Так, підопічні Едіна Терзіча вижили у квартеті з Міланом, ПСЖ й Ньюкаслом – і навіть виграли його при 3-очковому відриві – однак група "смерті" більше нагадувала "групу калік". Величезні питання по грі виникали до всіх команд.

У чемпіонаті ж Борусія плавно деградувала до кінця 2023 року, відставши від зони ЛЧ аж на шість очок. Втім, вже у 2024-му Дортмунд почав прогресувати – у шести матчах "джмелі" не зазнали жодної поразки, здобувши чотири перемоги. Причому у чотирьох поєдинках вони забивали 3+ голів.

Щоправда, топових суперників на цьому відрізку не трапилось, але в очі впадали тактичні зміни. У системі гри Борусії з'явилася чітка ідея. Команда розігрує білд-ап у схемі 3+2, де лівий захисник (новачок Матсен) заходить в опорну зону (а правий фулбек стає третім ЦЗ). При розвитку атаки формується модний квадрат у центрі поля – за всі ці розіграші відповідає саме Нурі Шахін.

Велике значення відіграє і прихід Джейдона Санчо, який легко обмінюється позиціями з Матсеном, заходить у напівфланг і загалом створює різницю. Результативних дій поки що мало (всього 1 асист), однак вплив на гру саме у конекті з фулбеком відчувається.

Тим не менш, вся ця структура поки що на початковому етапі розвитку. Борусії поки бракує автоматизму й стабільності, що вилилось у нічию з Вольфсбургом в останньому турі. "Джмелі" отримали сучасний позиційний наступ, але у протистоянні з ПСВ він ще нічого не гарантує.

Ейндховен – дуже небезпечний суперник для Дортмунда. Що і говорити, коли в Ередивізі підопічні Петера Боша виграли 20 матчів, забивши 70 голів при 10 пропущених. ПСВ є найбільш результативною командою з топ-10 чемпіонатів Європи. Пробити стелю в 60 голів поки що змогли тільки Спортінг, Баварія й Фенербахче.

Як і більшість нідерландців, ПСВ намагається грати через володіння у схемі 4-3-3 або 4-2-3-1. Навіть у Лізі чемпіонів ейндховенці не бажають втрачати контроль над м'ячем, поступившись за відсотком володіння тільки Арсеналу (двічі) й Лансу (раз). До речі, у складній групі вони зазнали поразки тільки від "канонірів" на їхньому полі, здобувши три перемоги (зокрема, забили тричі на Рамон Санчес Пісхуан).

ПСВ агресивний, тотальний і швидкий. Звісно, тут відчувається стеля – до рівних матчів з грандами колектив ще не готовий – однак на тлі різноманітних європейських середняків Ейндховен виглядає конкурентно. Перемога над Борусією навіть не слід розглядати, як сенсацію.

Кадрова ситуація

Тим паче, що Борусія має певні проблеми зі складом. Некритичні, але і приємного мало. В лазареті залишаються Бенсебаїні, Нмеча та Адеємі, а найбільшою втратою варто назвати Аллє – після Кубку Африки він повернувся з пошкодженням.

Зате у ПСВ все в порядку. Петер Бош не може розраховувати тільки на травмованого Тіля.

Орієнтовні склади на матч ПСВ – Борусія Дортмунд

ПСВ: Бенітес – Тезе, Ромальйо, Боскальї, Дест – Схаутен, Жуніор – Бакайоко, Сайбарі, Лосано – Де Йонг

Борусія Дортмунд: Кобель – Рюерсон, Хюле, Щлоттербек, Матсен – Забітцер, Джан – Брандт, Ройс, Санчо – Фюллькруг

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

ПСВ пропускав голи тільки у половині матчів чемпіонату, а крім того демонстрував тенденцію до збільшення обертів по перерві – команда виграла 19 других таймів. З іншого боку, Борусія в гостях програла тільки Штутгарту (двічі) й ПСЖ, а в новому році кращі результати демонструє тільки Байєр.

Ейндховенці перед зустріччю з Дортмундом пішли на невеличкий спад, вилетівши з Кубка й здобувши перемогу лишень у трьох з шести поєдинків. Втім, і суперник при зустрічі з сильнішими опонентами у Бундеслізі почав втрачати очки. Словом, Борусія і ПСВ приблизно рівні один одному – у них хороша результативність, якісна оборона ("джмелі" пропустили тільки 2 голи в 2024 році) та цікавий тактичний малюнок.

Очікуємо на веселий матч з пристойною кількістю забитих м'ячів. І ставимо на нічию.

Інтер – Атлетіко: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів