"Мы не недооценивали Динамо. Но мы не прибавили на поле того динамизма, который продемонстрировали против Зальцбурга. У нас были хорошие 20 минут, за которые мы должны были выйти вперед.

Динамо – Штурм: послематчевая пресс-конференция Луческу – о повреждениях Цыганкова и тактических способностях киевлян

Я знаю, что Динамо также большой фаворит, говорил об этом на предматчевой пресс-конференции. Всё было совершенно хорошо до 0:1. Гол, который мы пропустили, нас смутил. Динамо показало тогда контроль и класс, но не стало опасным. Киевляне пытались замедлить игру во 2-м тайме и закрыть пространство, чтобы дать нам чувство владения мячом. Но они ждали контратаки.

Нам не хватило качества, динамизма и свежести, чтобы играть в обороне. Мы хотим исправить этот результат, и я снова жду от киевлян компактной игры. Мы продолжаем верить в сенсацию. Динамо оказалось более эффективной командой в плане хороших моментов. Мы знали, как нам нужно выступить против киевлян, но сегодня это не удалось. Но это была отнюдь не плохая игра. Я могу правильно оценить расстановку сил", – цитирует Ильцера Kleine Zeitung .

Напомним, ответный матч между украинской и австрийской командами запланирован на 9 августа. Победитель пары будет играть за путевку в групповой этап ЛЧ с триумфатором дуэли Бенфика – Митьюлланд.

"Бенфіка вже напряглася": унікальне шаленство Сандро Караве, Луческу знову чарівник, але трьом перепало за Штурм